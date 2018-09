S&P: acordo da Petrobras sobre Lava Jato não tem impacto no rating da empresa

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings afirmou nesta quinta-feira, 27, que o acordo firmado entre a Petrobras e as autoridades americanas para o encerramento de investigações relacionadas à Lava Jato "deve ajudar a reduzir as incertezas sobre os potenciais passivos contingentes da empresa", mas "não tem impacto na classificação" da empresa.

Em comunicado, a S&P comenta que a ausência de solicitações das autoridades por melhorias de governança "também atesta os esforços da Petrobras para melhorar os padrões de governança, incluindo a revisão de seu processo de tomada de decisões, controles internos e padrões de conformidade". Além disso, a agência aponta que o desempenho operacional e financeiro da Petrobras permanece em linha com as expectativas "graças aos sólidos preços do petróleo e a uma notável melhoria em algumas operações".