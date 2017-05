Sentimento é de 'indignação' com agentes peninteciários, diz Arthur Maia

O relator da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), previu nesta terça-feira, 9, que, com a invasão da Câmara pelos agentes penitenciários, ficará mais difícil para a categoria conseguir na votação da reforma da Previdência no Plenário aprovar a aposentadoria especial. Na avaliação do relator, o sentimento no Congresso é de indignação com os agentes penitenciários.

Durante votação da proposta de reforma, mais de cem agentes penitenciários conseguiram burlar a segurança da Câmara e invadiram a sessão da comissão especial que analisa a proposta. Eles se revoltaram porque a categoria ficou de fora do grupo de profissionais que terão aposentadoria especial.

A invasão, que interrompeu a sessão de votação, ocorreu logo após as lideranças do governo terem conseguido a retirada de destaque que dava o benefício para a categoria.

Agora, os agentes vão tentar obter a aposentadoria especial na votação do plenário, prevista para o final de maio.

