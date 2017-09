Senai oferece oficinas de mecânica automotiva durante Salão do MiniAutomóvel

Quem passou pelo Salão do MiniAutomóvel nesse domingo (3) teve a oportunidade de, gratuitamente, fazer um dos cursos de mecânica básica do Senai e aprender um pouco mais sobre o funcionamento de motores de automóveis, por meio das oficinas de elétrica automotiva, injeção eletrônica, embreagem e mecânica básica. O evento começou na sexta-feira (1º), no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande (MS), e as oficinas pocket do Senai continuam nos dias 10 e 17 de setembro, sempre a partir das 16 horas.

Instrutor dos cursos da área de mecânica automotiva do Senai, Edgar Batista de Araújo afirma que as oficinas oferecidas durante o Salão do MiniAutomóvel servem para mostrar para o público a metodologia da instituição. “Em oficinas com estas apresentamos aspectos mais básicos da nossa metodologia de ensino, mas que, ao mesmo tempo, servem para o cotidiano, porque ensina a identificar necessidades de pequenos reparos, entre outros”, explicou.

Além das oficinas, o público do evento pôde visitar o espaço Senai Acelera, que, durante todos os dias do evento, colocará em exposição kits de direção hidráulica, injeção eletrônica, mokap de freio, motor 3 cilindros da Fiat, motor da Fiat Toro 2.0 Diesel e motor de combustão VW 2.0 16 válvulas. O Projeto conta com um stand com quatro simuladores de maquinário pesado - caminhão basculante, escavadeira, motoniveladora e trator de esteira. Para utilizar o simulador o participante deve ter mais de 15 anos de idade e fazer um mini cadastro no stand.

A auxiliar-administrativa Denyeire Lobet participou da oficina de elétrica automotiva para ter mais independência na hora de arrumar problemas do carro. “Quando o carro para a primeira coisa que vem à cabeça é ligar para alguém. Isso está errado, tenho que me virar mais”, disse. Para Rafaela Cavona, o objetivo é não ser enganada em oficinas mecânicas. “Não que todo mecânico faça isso, mas só por ser mulher a chance já é bem maior, então quem sabe não fico mais esperta”, apostou.

Edmilson Oliveira, por sua vez, passeava pelo shopping e quando soube que as oficinas eram gratuitas resolveu participar. “Esse é um assunto que me interessa bastante, sou dono de passa fim de semana em casa mexendo em motor, então aprender é sempre bom”, comentou.

Idealizador do Salão do MiniAutomóvel, o jornalista e colecionador Paulo Cruz afirma que, além dos 13 temas expostos para o público, como carros de cinema, esportivos, muscle cars, carros brasileiros, entre outros, a parceria com o Senai mostra o funcionamento dos veículos por dentro. “Temos aqui diversos carros, mas como ele funciona por dentro? As pessoas se interessam bastante em saber, porque estão vendo um carro, com um motor potente, e esse motor está ali ao lado, o câmbio dele está ali ao lado, então é uma parceria que funciona bastante, para que as pessoas tenham essa experiência automotiva completa”, acrescentou.

Serviço – O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados, Campo Grande (MS)

