Senai e Prefeitura de Maracaju promovem mutirão de empregos

Mutirão de emprego do Senai de Maracaju, que fica na Rua Alcides Vieira Matos, 2.200, no centro da cidade - Divulgação

O Senai de Maracaju, em parceria com a Prefeitura, promove, desde segunda-feira (20), das 7 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30, um mutirão de empregos na tentativa de recolocação no mercado de trabalho dos demitidos da indústria sucroenergética do município. De acordo com o gerente Luis Patrick de Andrade Soares, o Senai colocou à disposição toda a estrutura da unidade na cidade para acolher os demitidos e as empresas que buscam dar nova oportunidade de emprego para esses trabalhadores.

Além disso, reforça Luis Patrick, o Senai de Maracaju também está disponibilizando cursos profissionalizantes para qualificar esses trabalhadores em busca de uma outra alternativa de emprego. “A nossa intenção é contribuir ao máximo com a realocação desses profissionais no mercado de trabalho. Nesse sentido, estamos oferecendo cursos de qualificação para facilitar essa reinserção”, declarou, completando que 28 trabalhadores ficaram interessados nos cursos de mecânico de máquinas agrícolas, assistente de contabilidade e torneiro mecânico.

O mutirão de emprego, que termina nesta quinta-feira (23/11), conta ainda com as participações das empresas Agroterenos, de Deodápolis (MS), a unidade da Odebrecht em Dourados (MS), e a indústria sucroenergética de Caarapó (MS), sendo que a unidade da Odebrecht em Mineiros (GO) também está presente no mutirão realizando entrevista e análise de currículos para contratação imediata. Até o momento, a unidade atendeu 360 profissionais, sendo que 85 já foram contratados e há a possibilidade de mais 100 postos de trabalho a serem preenchidos.

Para o prefeito de Maracaju, Maurílio Ferreira Azambuja, essa união da iniciativa privada com o poder público é fundamental. “Nesse momento, muitos trabalhadores ficam a princípio sem saber como dar o próximo passo, o suporte até com psicólogo ajuda nessa decisão a tomar. A Prefeitura já auxilia com cursos profissionalizantes em todas ás áreas e agora estamos buscando várias alternativas. Em breve teremos mais três grandes investimentos no município na área comercial e empresas multinacionais no seguimento de eletroeletrônico, que vão necessitar de muita mão de obra”, disse.

Serviço – O Senai de Maracaju fica na Rua Alcides Vieira Matos, 2.200, no centro da cidade