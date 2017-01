Senai e Fibria fazem em Brasilândia aula inaugural de curso na área florestal

Com o compromisso de trabalhar pela competitividade das indústrias, o Senai, em parceria com a Fibria, realizou, na manhã desta segunda-feira (23/01), em Brasilândia (MS), a aula inaugural do curso de mecânico de máquinas florestais para atender a nova linha de produção da indústria de celulose em Três Lagoas (MS). Os alunos foram recepcionados no Centro Comunitário de Brasilândia, onde estão instalados os contêineres e unidade móvel do Senai para aplicação das aulas teóricas e práticas do curso.

As boas vindas aos alunos foram dadas por representantes do Senai, Fibria e autoridades de Brasilândia, marcando o início do programa de qualificação que, nesta etapa, oferece 74 vagas, com a possibilidade de contratação dos concluintes. "O início de mais esta turma vai de encontro ao compromisso do Senai, que é qualificar a mão de obra para manter a indústria de Mato Grosso do Sul forte e competitiva, ao passo em que contribui para o desenvolvimento da comunidade da região, que terá trabalhadores mais bem preparados para o mercado de trabalho", destaca o diretor-técnico do Senai, Gilberto Schaedler.

Somente em Brasilândia a qualificação do Senai em parceria com a Fibria ainda oferece mais 136 vagas no curso de operadores de máquinas florestais, mas sem data para início. O município de Água Clara também foi beneficiado pelo programa com os mesmos cursos e quantidade de vagas, enquanto a próxima cidade a ser contemplada é Três Lagoas, sendo que as vagas e o período de inscrição serão divulgados no primeiro semestre deste ano.

Ao todo, o programa beneficia os três municípios sul-mato-grossenses com 634 vagas. A parceria foi firmada em julho de 2016 para a realização do programa de qualificação profissional na área florestal, envolvendo recursos da ordem de R$ 3,5 milhões, tanto para as ações de qualificação, quanto para o fornecimento da bolsa mensal. Com essa parceria, os alunos têm direito a uniformes, kits escolares e uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.100,00 durante o período do treinamento.

Os interessados passam por um processo seletivo e, depois de aprovados, são divididos em duas turmas e, durante 60 dias, passam por intenso treinamento com instrutores do Senai. Serão 456 horas de treinamento - 144 horas para formação teórica e 312 em aulas práticas. O gerente do Senai de Três Lagoas, Adevaldo Vasconcelos, que também é responsável pelas atividades de Brasilândia, explicou que a instituição customizou um curso para atender especificamente as necessidades da Fibria.

"Quando fiquei sabendo desta oportunidade, resolvi abraçar. A Fibria é uma empresa muito forte não só aqui em Brasilândia, e sei que muitas portas se abrirão", disse Jhonatan Queiroz, 24 anos, um dos alunos do curso. Da área de desenvolvimento operacional da Fibria, Arthur Mazon destacou as vantagens de obter um certificado na área de colheita florestal. "É uma área em ascensão, que tem mercado em todo o Brasil, e vocês receberão o certificado do Senai, que tem know how internacional na operacionalização destas máquinas, que hoje são o que existe de mais moderno", disse aos alunos.

O prefeito de Brasilândia, Antonio de Padua, acompanhado de secretários e vereadores, afirmou que oferecerá todo o suporte necessário para que o curso seja ministrado na cidade, que começou pela cedência do Centro Comunitário para instalação dos contêineres do Senai. "A parceria com o Senai sempre dá bons frutos. Por isso, fazemos questão de oferecer todo o suporte necessário", afirmou.

