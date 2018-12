Senai apresenta portfólio de cursos e soluções em encontro de empresários

Na avaliação do presidente da AJE-MS, Sullivan Vareiro, o objetivo do evento é promover a capacitação dos jovens empreendedores e a troca de experiências - Divulgação

Com o objetivo de divulgar seu portfólio de cursos e soluções, o Senai participou, na noite de ontem (13/12), do "Encontro das Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul", realizado pela AJE-MS (Associação dos Jovens Empreendedores e Empresários de Mato Grosso do Sul) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande (MS). Durante o evento, os colaboradores da instituição esclareceram dúvidas sobre os cursos técnicos e de nível superior.

"Muitos empresários ainda não conhecem tão bem o serviço do Senai e têm uma ideia apenas voltada para os cursos técnicos de qualificação profissional, mas nosso portfólio é muito mais amplo. Com uma expertise de mais de 16 anos na área mecânica do País, ampliamos nosso leque de opções com o curso superior de Engenharia Mecânica na Faculdade do Senai de Campo Grande", afirmou o assessor especial da instituição, Luiz Patrick de Andrade Soares.

Ele ainda destacou os novos cursos oferecidos pelo Senai alinhados à Indústria 4.0 como forma de atender as necessidades do mercado. "Estamos com as matrículas abertas para os cursos técnicos e de nível superior, mas também oferecemos cursos como de piloto de drone e de instalação de placas fotovoltaica e a partir do ano que vem passaremos a ter o curso de produção de cerveja artesanal", completou.

Na avaliação do presidente da AJE-MS, Sullivan Vareiro, o objetivo do evento é promover a capacitação dos jovens empreendedores e a troca de experiências. "Ter o Senai aqui é muito importante, porque é uma instituição que complementa o nosso foco, que é a capacitação. Percebemos hoje ainda a necessidade de uma qualificação por setores, então ter uma instituição que atende a indústria aqui, mostrando as soluções para os empresários é uma parceria muito interessante", considerou.

Repercussão

Enquanto conferia os novos cursos do Senai, o empresário Antonio Maciel recordou dos anos em que trabalhou na indústria automobilística e das inúmeras parcerias com a instituição. "Realmente o Senai desenvolve um trabalho brilhante em todo o País, que vem se aperfeiçoando a cada ano. Fiquei muito surpreso em ver aqui alguns cursos que não envolvem apenas a qualificação de trabalhadores da indústria, mas que servem para muitas pessoas, como o de piloto de drone, uma ferramenta utilizada em todos os setores, e também o de produção de cerveja artesanal, que é uma novidade", comentou.

Já a tecnóloga Juliana Oliveira Biazon ficou interessada nas oportunidades para seu filho de 17 anos. "Ele está no Ensino Médio e ficou interessado no curso de Engenharia Mecânica do Senai assim que ficou sabendo, mas não tínhamos ido buscar informações ainda. Achei muito legal vir a um evento de empreendedorismo e ter a oportunidade de tirar as minhas dúvidas. Também aproveitei para conferir alguns na minha área, ver como posso me aperfeiçoar. Já estudei no Senai e acho uma instituição de excelente qualidade", finalizou.