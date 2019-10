Senadores tentam acelerar comissões para retomar votação da Previdência

VARIEDADES Confira quem são os quatro finalistas do 'The Voice Brasil'

ECONOMIA 'Estamos indo para o plenário', diz líder do governo, sobre a reforma

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados