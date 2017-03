Senador pede agilidade para solucionar destino de fÃ¡brica de fertilizantes da Petrobras em MS

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) se reuniu nesta quinta-feira (9), em Brasília, com o ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho, relator no TCU do processo que analisa a venda dos ativos da Petrobras, entre eles a fábrica de fertilizantes (UFN-3) que a estatal constrói em Três Lagoas.

“Vim reforçar com o ministro José Múcio a necessidade de solucionarmos rapidamente as pendências que impedem a continuidade do projeto, seja através da conclusão da fábrica pela própria Petrobras – 81% das obras já foram executadas – ou da venda da UFN-3 no estágio em que ela está, para que outra empresa possa finalizá-la. A construção já consumiu R$ 3,2 bilhões e está parada há mais de dois anos, com sérios prejuízos não só para Três Lagoas, mas para Mato Grosso do Sul e o Brasil”, argumentou o senador.

Pedro Chaves saiu satisfeito do encontro. “O ministro me garantiu que provavelmente na próxima semana concluirá a análise do processo para encaminhá-lo ao Pleno do Tribunal de Contas da União. Com isso ele poderá ser votado e, em caso de aprovação, a Petrobras estará apta a definir o que fará com a fábrica. Nesta sexta-feira (10) participarei do encontro do governador Reinaldo Azambuja e a bancada com o presidente da estatal, Pedro Parente, em São Paulo, para tratar da retomada das compras do gás natural boliviano. Vou aproveitar para pedir, também que, logo após a liberação do TCU, a empresa resolva definitivamente a questão da UFN-3”, adiantou o senador.

