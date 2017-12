Senado e Fazenda autorizam PR e PE a contratar empréstimos com garantia da União

Os recursos serão utilizados para financiar Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná. A operação terá prazo de desembolso de cinco anos e terá carência de 66 meses para o início do pagamento, que será feito em 25 anos. - Foto: G1 / Globo

Os Estados do Paraná e Pernambuco foram autorizados a contratar operações de crédito com garantia da União. Resolução aprovada pelo Senado e publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 8, autoriza o Paraná a contrair empréstimo de até R$ 235 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Os recursos serão utilizados para financiar Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná. A operação terá prazo de desembolso de cinco anos e terá carência de 66 meses para o início do pagamento, que será feito em 25 anos.

Já Pernambuco foi autorizado a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal, com garantia da União, de até R$ 340 milhões para financiamento de despesas de capital. A autorização foi dada em despacho do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.