Senado autoriza operação de crédito de até US$ 100 milhões entre SP e BID

Uma resolução do Senado Federal publicada nesta sexta-feira, 7, no Diário Oficial da União (DOU) autoriza o município de São Paulo a contratar uma operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 100 milhões.

Conforme a resolução nº 34, os recursos da operação destinam-se a financiar parcialmente o Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo (Avança Saúde SP).

A autorização havia sido encaminhada anteriormente pelo presidente Michel Temer para o Senado na edição do DOU de 4 de dezembro passado.