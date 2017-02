O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 8, a Medida Provisória 745, que autoriza o Banco Central a comprar papel-moeda no exterior. Os senadores rejeitaram todas as emendas apresentadas pela oposição para modificar o texto da proposta. A matéria seguirá para sanção presidencial.

A MP permite a compra, sem licitação, de papel-moeda e moeda metálica produzidos fora do país por fornecedores estrangeiros.

