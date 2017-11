Senado aprova indicação de Emmanoel Campelo para Conselho Diretor da Anatel

O Senado aprovou nesta terça-feira, 7, o nome do advogado Emmanoel Campelo de Souza Pereira para vaga no Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Campelo recebeu 48 votos a favor e 10 contra, além de uma abstenção. Sua indicação segue agora para a sanção do presidente Michel Temer.

No conselho, Emmanoel Campelo vai ocupar a vaga de Igor Vilas Boas de Freitas, cujo mandato terminou no último dia 4 de novembro. Mais cedo, o advogado foi sabatinado pelos parlamentares na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado e teve o nome aprovado por 18 votos a 1.

Emmanoel Campelo nasceu em Natal (RN) e tem 36 anos. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele integrou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e é professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

Na tarde desta terça-feira, o Plenário aprovou também, por 58 votos a 4, a indicação do engenheiro Dirceu Cardoso Amorelli para a diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).