Senado anuncia que votará urgência de repatriação de recursos

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), anunciou na manhã desta quarta-feira, 22, o requerimento de urgência para que a votação da repatriação de recursos de brasileiros no exterior aconteça diretamente no plenário do Senado.

De acordo com o presidente da Casa, o requerimento será apreciado apenas após a votação da indicação de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi iniciada por volta das 11h30 desta quarta. Após a aprovação da urgência, a votação de repatriação poderá ser ter início a qualquer momento.

Veja Também

Comentários