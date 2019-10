Semeadura da safra 2019/20 no Brasil segue acelerada

O cenário é diferente no Centro-Oeste, onde em algumas áreas não choveu nos últimos 90 dias - Reprodução

A semeadura da safra 2019/2020 no território brasileiro segue acelerada. No Paraná, até o dia 23 de setembro, 39% da área prevista com milho na primeira safra (safra de verão) fora semeada (Deral).

A expectativa é de redução de 6,4% na área em relação à safra passada. Já a área com soja deverá crescer 0,6% no estado e a semeadura atingiu 3%. A boa umidade do solo favoreceu o avanço dos trabalhos no campo no Sul e Centro Sul do país.



O cenário é diferente no Centro-Oeste, aonde em algumas áreas não choveu nos últimos noventa dias e os agricultores aguardam as chuvas para iniciar a semeadura.



Com isso, o ritmo dos trabalhos, por exemplo, em Mato Grosso, está atrasado comparativamente com a safra anterior, quando a retomada das chuvas se deu mais cedo, dentro da normalidade no estado.