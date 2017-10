Semana nacional do crédito disponibilizará R$ 9 bi às micro e pequenas empresas

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, anunciou nesta quarta-feira, 4, em cerimônia no Palácio do Planalto, a criação da Semana Nacional do Crédito, realizada durante o mês de outubro, em datas diferentes, em todo o País. Segundo o ministro, durante o mês, sete instituições financeiras irão disponibilizar R$ 9 bilhões em crédito, sendo R$ 8 bilhões para novos empréstimos e R$ 1 bilhão para negociação de dívidas.

"As micro e pequenas empresas têm sido protagonistas na retomada do crescimento do Brasil", disse ele, ao lado do presidente Michel Temer.

O ministro destacou ainda que "os números não mentem" e ressaltou que entre janeiro e agosto as pequenas e medias empresas criaram 327 mil vagas de empregos. Segundo ele, o governo quer criar condições para que esses micro e pequenos empresários possam atuar em um ambiente melhor.

Pereira também destacou melhorias no Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), que permite o cadastro dos Microempreendedores Individuais (MEI) junto ao governo federal.

Segundo o ministro, esta é apenas mais uma das ações de desburocratização que o governo federal tem implementado para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. "Desde que assumimos o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), temos trabalhado com foco na simplificação administrativa", ressaltou. "A partir de agora, os empreendedores brasileiros passam a contar com um portal completamente reformulado, que possibilita que cidadãos de todo Brasil possam se formalizar como MEIs".

Em seu discurso, Pereira afirmou que quando o presidente Temer assumiu o governo a situação política era complicada e que sua atuação na pasta desde o início ser "realista e esperançoso".

O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa é celebrado por conta da criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 9.841, de 5 de outubro de 1999). Mais cedo, pelo Twitter, Temer exaltou o papel das pequenas empresas para a economia.

"Hoje vou comemorar com os Micro e Pequenos empresários o seu dia. Eles representam mais de 98% das empresas brasileiras, 27% do PIB e são responsáveis por quase 60% do emprego", escreveu o presidente.

