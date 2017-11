Semagro e Banco do Brasil farão Mega Store nos dias 23 e 24 para financiar veículos pelo FCO

Semagro e Banco do Brasil farão Mega Store - Reprodução

O Banco do Brasil, em parceria com o Governo do Estado, realiza nos dias 23 e 24 de novembro um Mega Store para facilitar a venda de veículos de todos os portes, de carro de passeio a caminhões. O atendimento será das 9h às 19h, em Campo Grande.

Os veículos poderão ser financiados por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), nas categorias rural e empresarial, além de outras linhas de crédito oferecidas pelo banco como a linha Investe Agro e BB Crédito Veículo Mobile (que é contratado através do app do banco direto do celular do cliente).

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) é responsável pela administração do FCO dentro do Governo do Estado. Neste ano o setor foi beneficiado com mudanças nas regras, aprovada pelo Conselho Deliberativo do FCO (Condel), passando a financiar Caminhões e Furgões Novos e Usados, inclusive Frigoríficos, isotérmicos ou Graneleiros são permitidos para todos os portes de empresas.

As contratações do FCO já passam de R$ 1,66 bilhão em Mato Grosso do Sul entre os setores empresarial e rural. O montante equivale a 70% dos R$ 2,3 bilhões disponíveis para o Estado neste ano. Deste total, R$ 1,534 bilhão já foi efetivamente contratado e outros R$ 128,33 milhões estão em fase final de contratação junto ao Banco do Brasil.

“Estamos com um desempenho recorde no volume de contratações do FCO, fruto do empenho do Governo do Estado para garantir a utilização integral dos recursos do Fundo”, afirmou o titular da Semagro, Jaime Verruck, ao destacar que a equipe da secretaria está empenhada em atender os empresários e esclarecer dúvidas.

A Mega Store acontece na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), localizada na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 615 Jardim Veraneio (próximo ao Parque dos Poderes).