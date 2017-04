Sem transporte público, Brasília vive dia atípico na região central

Sem transporte público na manhã desta sexta-feira, 28, por causa da greve geral de trabalhadores contra as reformas do governo Michel Temer, Brasília vive um dia atípico na região central da cidade. A W3, principal via comercial do Plano Piloto, tem pontos de ônibus vazios e parte do comércio aberto, mas sem fluxo de consumidores.

O trânsito está calmo na região e as faixas exclusivas de ônibus estão liberadas para os veículos de transporte individual.

As agências bancárias estão fechadas com cartazes informando sobre a paralisação.

Sem ônibus coletivo e metrô, quem saiu de casa nesta sexta está circulando pela cidade com ajuda de transporte clandestino.

Esplanada

Apesar de a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal trabalhar com uma previsão de 10 mil pessoas nas manifestações na Esplanada dos Ministérios, nesta sexta-feira, até o momento, a concentração do movimento reúne cerca de 70 pessoas, perto da Biblioteca Nacional. Os manifestantes reclamam que não conseguem entrar com o carro de som na Esplanada, porque não têm autorização da Secretaria de Segurança Pública. O trânsito no local está fechado desde a meia noite e não há circulação de veículos nos dois sentidos da Esplanada.

Algumas categorias fazem pequenos atos isolados neste dia de greve geral, como os servidores do Tribunal de Contas da União (TCU), que programaram um protesto em frente ao tribunal na segunda metade da manhã.

Servidores do Ibama fazem um ato de concentração em frente à sede do órgão ambiental, servindo um café da manhã a cerca de 30 pessoas presentes.

Os protestos ocorrem de forma pacífica.

