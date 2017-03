"Sem nenhum populismo, trabalhamos pelo bem estar dos brasileiros", diz Temer

O presidente Michel Temer voltou a afirmar nesta quarta-feira, 15, que tem buscado conduzir o seu governo sem atitudes ou medidas populistas. "Com os pés no chão, sem nenhum populismo, estamos trabalhando pelo bem estar dos brasileiros", disse.

A rejeição ao populismo ocorre no mesmo dia em que milhares de brasileiros foram às ruas, em várias cidades, para protestar contra a reforma da Previdência, uma iniciativa do seu governo que tem encontrado resistência até mesmo entre parlamentares da base aliada. O presidente não comentou os protestos.

As declarações foram dadas nesta tarde durante cerimônia no Palácio do Planalto que autorizou processo licitatório para implantação de sistema de captação de água no Lago Paranoá, em Brasília, uma medida para tentar conter a crise hídrica vivida pelo Distrito Federal. Para a obra, o governo federal liberou R$ 55,5 milhões, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

O evento contou com a participação do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, e do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Ao se referir à parceria da União com o Distrito Federal, ele disse que o seu governo "é o governo do diálogo, que vai atrás de questões mais emergenciais".

Quando falava sobre o empreendimento, Temer disse que o saneamento é uma área prioritária do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), programa do governo de concessões à iniciativa privada. Ressaltou também que o cronograma do PPI está em dia. "Estamos colocando o Brasil no caminho do desenvolvimento", afirmou.

