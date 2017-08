Sem muita força, Bovespa abre em alta, tendo Vale como destaque positivo

A Bovespa abriu em leve alta nesta segunda-feira, 7, com o apoio de todas as blue chips, exceto Petrobras. A petroleira reproduz o sinal negativo dos preços do petróleo no mercado internacional. Após abertura igualmente positiva, as ações de grandes bancos passaram a exibir leve queda.

Assim, o destaque de alta vai para os papéis da Vale que ganham valor desde a abertura do pregão desta segunda-feira, dia em que o minério de ferro fechou em alta de 2,76% no mercado à vista chinês (porto de Qingdao).

A semana é fraca em termos de agenda econômica. O principal indicador é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, a ser anunciado na quarta-feira.

Na quinta-feira, a Petrobras divulga seu relatório de desempenho trimestral. Há expectativa de forte expansão do lucro na comparação anual e continuidade do processo de desalavancagem.

"O lucro pode mais do que dobrar. O desempenho poderá se traduzir em revisão das expectativas para cima e impulsionar as ações", explica a analista Bruna Pezzin, da XP Investimentos.

Como escreveram os analistas da LCA Consultores, o mercado está "de lado" nesta segunda-feira. "Está de lado, como no exterior", completou um operador.

Os índices acionários futuros em Nova York exibem alta em torno de 0,10% desde cedo. E, às 10h30, Dow Jones, S&P500 e Nasdaq abriram em alta muito branda, com pontuações perto do fechamento de sexta-feira.

Pouco antes, às 10h25, o Ibovespa subia 0,20% aos 67.031,02 pontos. Os contratos futuros do petróleo seguiam em queda de mais de 1% como observado mais cedo.

