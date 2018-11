Seguros de vida e de acidentes somam R$ 9,5 bilhões no 3º trimestre

As contratações de seguros para riscos pessoais, como seguro de vida e de acidentes pessoais somaram R$ 9,5 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O valor foi 8,3% superior aos R$ 8,8 bilhões registrados no mesmo período de 2017 segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), entidade que representa 67 seguradoras e entidades abertas de previdência complementar no país.

As indenizações pagas pelas seguradoras também registraram crescimento e totalizaram R$ 2,5 bilhões, valor 2% maior que o verificado em igual período de 2017.

Na análise por modalidade de produto, o seguro de vida, que representa a maior carteira do mercado de seguros de pessoas, registrou crescimento de 5,7%, e atingiu R$ 3,7 bilhões em volume de prêmios contratados.

O seguro prestamista, que cobre o pagamento de prestações de compras no varejo no caso de morte, invalidez ou perda involuntária do emprego do titular da apólice, também registrou expansão. A modalidade apresentou crescimento de 16,6% frente ao ano anterior, com R$ 2,8 bilhões em prêmios. Já o seguro para acidentes pessoais cresceu 7,6%, alcançando R$ 1,4 bilhão em prêmios, contra R$ 1,3 bilhão registrado no terceiro trimestre de 2017.

O resultado do seguro auxílio funeral, por sua vez, se manteve estável em relação ao terceiro trimestre de 2017. As contratações totalizaram R$ 100 milhões em prêmios no terceiro trimestre de 2018, o mesmo valor registrado em relação ao ano anterior. O seguro viagem também movimentou R$ 100 milhões em prêmios de julho a setembro de 2018, o mesmo volume registrado no terceiro trimestre de 2017.