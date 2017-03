Seguridade social tem déficit de R$ 258 bilhões em 2016

A seguridade social teve déficit de R$ 258,7 bilhões em 2016, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 14, pelo Ministério da Previdência. O valor corresponde a 4,1% do PIB. O resultado negativo, que inclui receitas e despesas com a saúde, Previdência e assistência social, aumentou 55,4% em relação ao ano anterior.

As receitas da seguridade social somaram R$ 613,2 bilhões (9,8% do PIB), incluindo contribuições sociais. Já as despesas totalizaram R$ 871,8 bilhões (13,9% do PIB) e contemplam benefícios do INSS, servidores inativos, abono, seguro-desemprego, Bolsa Família, despesas de custeio da Saúde e outros. "O aumento do déficit na Previdência provoca a redução dos recursos alocados para as demais áreas", ressalta a pasta.

