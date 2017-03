Segurança bancária é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa

Levantamento do Banco Central divulgado no início de março deste ano revelou que somente nove estados no Brasil possuem agências e correspondentes bancários em todos os seus municípios até o ano passado, entre eles o Mato Grosso do Sul.

Os dados divulgados mostram que nos últimos dois anos cresceu a quantidade de municípios brasileiros que deixaram de ter agências. Entre os principais motivos desses fechamentos, os assaltos cada vez mais frequentes de quadrilhas organizadas com explosivos e munições pesadas.

Este e outros assuntos relacionados serão debatidos nesta quinta-feira (23), a partir das 13 horas, no Plenário Deputado Julio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em audiência pública “Segurança Bancária”, proposta pelo mandato do deputado João Grandão.

“Em 2012 um total de 149 cidades não eram atendidas por bancos. No ano passado, esse número mais do que dobrou para 352 municípios! Esse fechamento em massa, que também passa por uma política nefasta dos banqueiros, gera um impacto muito negativo na sociedade, uma vez que as agências tem um papel econômico e social no dia-a-dia, no fortalecimento do comércio local, na prestação de serviços, pagamento de tributos e benefícios, oferta de linhas de crédito, entre outras coisas”, disse o parlamentar, que além de deputado é bancário há 34 anos e dirigente sindical da categoria .

“É verdade que a crise e a ampliação do sistema digital também contribuíram para a diminuição dos postos de atendimento presenciais, mas os furtos e roubos de agências continuam sendo o principal motivo para isso. O objetivo dessa audiência é alertar o poder público e toda a sociedade para essa realidade e discutir propostas e encaminhamentos para estancar essa sangria”, finalizou.

Entre os palestrantes da audiência, Antônio Roberto Van Der Osten (Betão), presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT); João Soares, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada (Contrasp); e Sandro Matos, Coordenador de Segurança Bancária da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito – Centro Norte (FETEC/CN). O debate é realizado em parceria com o Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região; o Sindicato dos Bancários de Dourados e Região; Contraf e FETEC/CN.

