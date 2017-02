Segunda parte da reunião do Copom começou às 14 horas

Começou às 14 horas desta quarta-feira, 22, a segunda parte da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que terá como resultado a decisão sobre a taxa da Selic, atualmente em 13,00% ao ano. O anúncio dos juros básicos será após o horário das 18h20, depois do fechamento do mercado brasileiro.

Na terça-feira, 21, os membros do colegiado já estiveram reunidos para avaliar fatores necessários para a definição da nova Selic. E, nesta quarta, mais cedo, foram divulgados novos indicadores macroeconômicos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de fevereiro que registrou alta de 0,54%. Esta é a menor inflação medida pelo índice em fevereiro desde 2012, quando marcou 0,53%. Por outro lado, o IPCA-15 de fevereiro ficou bem próximo do teto das estimativas do mercado (de 0,28% a 0,58%, com mediana de 0,49%).

Já o Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), fechou fevereiro com taxa de 0,53%. Em janeiro, a taxa havia sido de 0,29%.

De um total de 68 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 67 esperam corte de 0,75 ponto porcentual da Selic e uma aguarda redução de 1,00 ponto porcentual.

