Segunda edição da expedição Rota Latino Americana é recebida com festa no interior de MS

Após deixar Campo Grande na sexta-feira (25) pela manhã, a caravana composta por empresários e autoridades foi recebida com grande festa em Nioaque pelo prefeito Valdir Júnior, vereadores e pela população. Comidas típicas e apresentações culturais encantaram os participantes que fazem parte da Expedição com destino aos portos do Chile.

Em Porto Murtinho, eles foram recepcionados pelo Governador Reinaldo Azambuja e pelo prefeito Derlei Delevatti. Na ocasião, o Governador anunciou investimentos no valor de R$ R$ 7,6 milhões para o município. Segundo Azambuja, as obras necessárias de infraestrutura e para a construção da ponte Binacional que ligará o município a Carmelo Peralta (PY) foram garantidas pelo Governo Federal e pelo próprio presidente Michel Temer. Após o almoço oferecido pela prefeitura, as caminhonetes atravessaram o Rio Paraguai em balsas, onde pegaram a estrada de terra que segue pelo Chaco paraguaio.

Para Cláudio Cavol, presidente do Setlog-MS, o entusiasmo com o qual está sendo recepcionada a expedição demonstra a importância desse projeto para todas as regiões envolvidas.

Em Carmelo Peralta, foram recepcionados pelas autoridades paraguaias e seguiram para Pozo Hondo, próxima parada.

