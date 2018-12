Segmento de águas “gourmet” chega à Capital com comercialização da marca “Águas Prata”

Águas da Prata (SP), a 818 metros de altitude no sopé da Serra da Mantiqueira. - Divulgação

O segmento de águas “premium” ou “gourmet” tem crescido 40% ao ano em vendas no Brasil e, em Mato Grosso do Sul, desde outubro deste ano a cidade de Campo Grande passa a fazer parte do seleto grupo de fornecedores de produtos da marca “Água Mineral Natural Prata”, que nasceu em 1876 no município de Águas da Prata (SP), a 818 metros de altitude no sopé da Serra da Mantiqueira. No local, foi descoberta a mina de onde, até hoje, se extrai uma das águas mais puras e saudáveis do mundo, de acordo com o empresário Valmir Guarinão, que é o distribuidor das “Águas Prata” no Estado.

Valmir Guarinão destaca que se trata de uma das mais tradicionais e respeitadas águas minerais do País e Mato Grosso do Sul passa a ter sua comercialização. “A distribuição já teve início em Campo Grande e depois pretendo estender a todo o Estado. Com 142 anos de existência, a marca de Águas Prata tem suas versões gaseificada e natural, sendo ambas referências de pureza, frescor e qualidade. Produtos 100% naturais, extraídos da Serra da Mantiqueira, a Águas Prata é rica em sais minerais naturais e a exploração das suas fontes é feita de maneira sustentável, preservando permanentemente os mananciais e o meio ambiente”, reforçou.

Proprietário do restaurante “Pietro i Maria”, local onde já é possível encontrar o produto, Valmir destaca que a chegada da marca ao Estado vem para ocupar esse espaço de água “gourmet” ou “premium” com o diferencial de custar bem mais em conta. “O nosso produto não tem rejeição, pelo contrário, como aqui em Campo Grande não tem o comércio de uma água ‘premium’ ou ‘gourmet’, somente das marcas importadas, que são muito caras, ela entra em uma faixa localizada entre uma água comum e essas águas internacionais. Ela não é tão barata como uma água comum e nem tão cara quanto uma importada e esse é o principal diferencial. Além disso, o fato dessa água ser comercializada em garrafas de vidro também é um atrativo a mais”, detalhou.

Produto de qualidade

Ele ressalta que para oferecer um produto de qualidade é fundamental trabalhar em harmonia com a natureza. “Após o processo de captação para o envase, a água segue por tubulações hidráulicas de aço inoxidável, garantindo assim a preservação do produto de forma integral. O controle de qualidade monitora todo o processo de captação e produção da marca Águas Prata, assegurando assim sua qualidade incomparável”, revelou.

Guarinão acrescenta que, há pouco tempo, a marca lançou a linha sabores Mixer, que inclui Tônica, Citrus, e Club Soda, feitos com a “Águas Prata” e considerada a melhor do Brasil por mixologistas, já que contém em sua composição o quinino mais caro do País. “A pureza e os benefícios de seus minerais despertam interesse e recomendação até de uso e de apoio medicinal em vários processos, inclusive para quem está em tratamento oncológico (quimio e radioterapia)”, garantiu.

Em Campo Grande, a renomada franquia de sorvetes Stuppendo, recém-inaugurada na Rua Euclides da Cunha, tem em sua composição, por exigência da franquia, somente o uso da marca “Águas Prata”. “Tradicional nos melhores estabelecimentos dos grandes centros, a marca passa a estar disponível aqui também nas melhores casas do ramo em Campo Grande”, assegurou o empresário e distribuidor.

Serviço – Os interessados podem adquirida os produtos da Águas Prata diretamente no Restaurante Pietro i Maria, que fica na Rua Euclides da Cunha, 88, ou com o vendedor Carlos Calonga pelo telefone (67) 9 8207-0222

BOX:

O luxuoso mercado mundial das águas “Premium” ou “Gourmet”

Há uma tendência mundial no mercado de luxo das chamadas águas “Premium” ou “Gourmet” com os restaurantes criando “cartas de água” e os “sommeliers” especializados no assunto indicam qual é a melhor água para harmonizar com o seu prato - leve, gasosa, origem, composição e temperatura.

Os hotéis também seguem a tendência e investem na composição diferenciada dos produtos para o frigobar dos quartos. As garrafas de água ganharam status de luxo e muitas são criadas por designers e estilistas, sendo que o preço pode custar tanto quanto o de uma garrafa de vinho.

Algumas peças viraram objeto de desejo e abaixo segue uma lista das 18 mais indicadas:

1 – VOSS (Norueguesa)

2 – BLING (Estados Unidos)

3 – FINÉ (Japão)

4 – EVIAN (França)

5 – FILLICO (Japão)

6 - 420 VOLCANIC (Nova Zelândia)

7 - CLOUD JUICE (King Island)

8 – BERG (Canadá)

9 – ISKILDE (Dinamarca)

10 – ELSENHAM (Inglaterra)

11 – LAUQUEN (Argentina)

12 – ANTÍPODES (Nova Zelândia)

13 - BLUE KELD (Inglaterra)

14 - MAHALO DEEP SEA (Havaí)

15 – OGO (Países Baixos)

16 - SAN PELLEGRINO (Itália)

17 – PANNA (Itália)

18 – PERRIER (França)