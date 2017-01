Secretário prevê agenda intensa para impulsionar indústria e comércio de Campo Grande

Como forma de impulsionar a potencialidade industrial e comercial da Capital, nesta semana a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), promoverá vários reuniões e encontros com empresários e entidades ligadas ao setor de comércio, indústria e agricultura.

De acordo com o titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, agora é a equipe da secretaria eu vai até os empresários. Ele cita como exemplo a reunião da próxima quarta-feira (25), a partir das 8 horas, com os empresários do Pólo Industrial Norte. “Este é o método de trabalho do prefeito Marquinhos Trad. Nós deixamos o gabinete e vamos até os empresários para encontrar novas formas de resolver os problemas”.

Outra reunião está marcada para esta terça-feira (24), a partir das 8 horas, com a equipe da Sedesc e o SEBRAE. “O SEBRAE é uma organização que atende empresas pequenas, médias e de grande porte. Esta reunião para nós será muito importante para discutirmos as potencialidades de Campo Grande. Está será a primeira de muitas reuniões com a equipe do SEBRAE para buscarmos oportunidade de empreendedorismo para nossa Capital”.

Na próxima sexta-feira (27), a partir das 8 horas, a Prefeitura de Campo Grande, juntamente com a Sedesc, Sectur e Segov participa da reunião empresarial no Conselho Regional de Economia (Corecon/MS), com objetivo de buscar mais oportunidades no setor de comércio e indústria. Participam desta reunião representantes da Fiems, Fecomércio, SEBRAE, SEMADE/MS, CRA e CRC.

Ainda na sexta-feira (27), a partir das 11 horas, a primeira-dama, Tatiana Trad e a vice-prefeita, Adriane Lopes, participam de uma reunião empresarial na Associação Comercial de Campo Grande para estimular e propor novas metas de negócio para o setor comercial de Campo Grande.

