Secretário da Previdência nega conflito de interesse por participar da BrasilPrev

O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, negou nesta quinta-feira, 9, em entrevista ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) a existência de interesse entre o cargo que ocupa e sua participação no Conselho Administração da BrasilPrev, empresa de previdência complementar do Banco do Brasil. De acordo com o secretário, ele foi indicado pelo Ministério da Fazenda para o Conselho da BrasilPrev após ter virado secretário.

Caetano, que participou do "Fóruns Estadão", na sede do jornal O Estado de S. Paulo, explicou que, como a empresa tem grande parte do capital detido pelo Banco do Brasil e é um banco público, o governo tem que indicar representantes que tem conhecimento do assunto.

"Não fui eu que escolhi. Isso passa pelo crivo do Ministério da Fazenda, com aprovação da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do Banco do Brasil. Eu, particularmente, se percebesse que havia conflito de interesse nem teria entrado lá. Teve a denúncia, teve a resposta e eu estou totalmente tranquilo em relação a isso", defendeu-se o secretário.

De acordo com Caetano, a participação de membros do governo e empresas que tem participação do Estado é feita para garantia dos interesses públicos dentro das empresas e não ao contrário como se quer colocar.

