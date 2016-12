Secretaria de Fazenda publica valor da Uferms para os meses de janeiro e fevereiro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda, publicou no Diário oficial desta terça-feira (20) a resolução nº 2.786, de 15 de dezembro de 2016 com o valor da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), para os meses de janeiro e fevereiro de 2017. Conforme a publicação, a unidade monetária fica estabelecida em R$ R$ 24,43.

A Uferms é um indexador usado como parâmetro de atualização do saldo devedor dos tributos e de valores relativos a multas e penalidades de qualquer natureza estadual.

De acordo com o documento, a resolução entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Assina o Secretário de Estado de Fazenda, Marcio Monteiro.

Veja Também

Comentários