Secretaria de Fazenda abre crédito suplementar de R$ 328,7 mi a órgãos federais

A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia destinou crédito suplementar de R$ 328,715 milhões a diversos órgãos do Poder Executivo e para transferências a Estados, municípios e o Distrito Federal. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

Os recursos necessários à abertura do crédito suplementar são decorrentes da anulação de outras dotações orçamentárias.

Segundo o quadro anexo com as destinações dos recursos, serão beneficiados com o crédito os ministérios da Agricultura; da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Economia; da Educação; da Infraestrutura; do Meio Ambiente; da Defesa; do Desenvolvimento Regional; do Turismo; da Cidadania; da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e também estão previstas transferências a Estados e municípios.