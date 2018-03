Sebrae realiza nesta quinta-feira bazar e palestras sobre mulheres empreendedoras

Das 08 às 18 horas, na sede do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1661), acontece a Feira de Brechós, com entrada gratuita e voltada especialmente para as mulheres que querem renovar o guarda-roupas - Divulgação

Nesta quinta-feira, 08 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E os eventos do Sebrae Inspira – Mulher de Negócios continuam para aprimorar a jornada empreendedora. Das 08 às 18 horas, na sede do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1661), acontece a Feira de Brechós, com entrada gratuita e voltada especialmente para as mulheres que querem renovar o guarda-roupas.

De acordo com a técnica do Sebrae, Daniela Rodrigues, o brechó é um modelo de negócio que está cada vez mais em evidência, porque aplica e incentiva o consumo consciente. “Quando optamos por consumir artigos usados reduzimos, reusamos e reciclamos. Dessa forma economizamos, e muito, os recursos naturais utilizados em toda a cadeia produtiva da confecção”, explica.

As roupas da Feira de Brechós serão de quatro pequenos negócios atendidos pelo Sebrae e das próprias colaboradoras, que foram incentivadas a desapegar. Ao todo são mais de 500 peças entre vestidos, saias, blusas, camisas, calças, calçados e bolsas a preços que variam de R$15 a R$60.

Empreendedorismo materno

Às 14h30, acontece o Painel Mães Empreendedoras, que traz dicas e aprendizados daquelas que tomaram coragem para começar um negócio. O evento gratuito será conduzido pela diretora técnica do Sebrae, Maristela França e conta com a participação de Raquel Torok, proprietária da loja Bananeira Kids; Camila Zanetti, representante do grupo Aldeia Materna, e Debora Muller, da doceria Amor aos Pedaços.

O painel vai abordar os desafios do empreendedorismo materno, como a mulher lidera de maneira diferente; as vantagens e desvantagens de empreender nessa fase da vida, e os espaços que elas estão conquistando no mercado.

“O empreendedorismo materno é um fenômeno mundial. Uma das vantagens é que a mulher ganha autonomia e flexibilidade de horários, mas, por outro lado, recebe também mais um filho para criar: a empresa”, diz a técnica do Sebrae e uma das organizadoras do evento, Lucielle Lima.

Segundo Raquel Torok, os primeiros cuidados que a mãe tem que ter é buscar apoio, pois haverá contratempos. De acordo com ela, para poder preservar os momentos familiares e manter a relação de credibilidade com os clientes é preciso ter a decisão compartilhada com a família. Dessa forma, podem ajudar e apoiar no que for necessário. “Precisamos também dar os passos de acordo com o tamanho das próprias pernas, pra não tomar grandes tombos e não atropelar a vida. É bom ir com calma, buscar parcerias, se informar, fazer cursos e pesquisar”.

Negociação: Um assunto para mulheres

Dando continuidade à programação, das 19 às 21 horas, acontece no Living Lab (Rua Brasil, 205) a palestra “Negociação: Um assunto para mulheres”. De acordo com a técnica do Sebrae, Sandra Amarilha, o evento trará dicas baseadas nas mais diversas experiências, com as quais é possível exercitar o poder para atingir os objetivos. “Não falaremos sobre conceitos técnicos, mas sim sobre estilos, experiências sensoriais, assertividade, flexibilidade, resiliência e convergência. Teremos uma vivência que nos conduzirá a autoanalise para aprimoramento de nossas capacidades como negociadores”, explica.

As inscrições são feitas pelo site sebrae.ms/sebraeinspira. Informações: 0800 570 0800