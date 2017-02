Sebrae realiza atendimentos gratuitos para tirar dúvidas sobre tributação

A partir desta terça-feira, 14 de fevereiro, o Sebrae/MS vai realizar atendimentos a micro e pequenas empresas para sanar dúvidas sobre tributação. A consultoria de uma hora abordará as diferenças entre regimes tributários, como o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, e aspectos da legislação e planejamento tributários, além de créditos e substituições.

Em Campo Grande, as orientações acontecem na sede do Sebrae todas as terças-feiras, das 13 às 17 horas, até o final de março. Os empreendedores que quiserem participar da orientação devem levar todas as despesas, receitas e o regime tributário atual da empresa em planilhas impressas ou anotadas. É preciso saber também de onde são os fornecedores e clientes do empreendimento.

A técnica do Sebrae, Michele Andreza de Freitas Carvalho, explica que a necessidade de um treinamento especializado surgiu da complexidade dos regimes tributários no Brasil. "Os clientes procuram o Sebrae com dúvidas específicas sobre contabilidade e tributação, e o contador da empresa muitas vezes não exerce o papel de orientador. Os empreendedores acabam perdendo dinheiro e reduzindo o lucro por desconhecimento e falta de gestão tributária".

O atendimento precisa ser agendado presencialmente ou pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800. Em Campo Grande, as orientações acontecem na sede do Sebrae (Avenida Mato Grosso, 1661 - Centro) todas as terças-feiras, das 13 às 17 horas, até o final de março. Para mais informações, acesse o Portal do Sebrae.

