Sebrae oferece mais de 230 cursos online gratuitos para empreendedores

O Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – oferece uma gama de 234 cursos gratuitos em seu portal online de Educação a Distância (www.sebrae.com.br/ead); com opções tanto para quem quer abrir o próprio negócio quanto àqueles que desejam melhorar a gestão da empresa.

As soluções são variadas e contemplam: Cursos; Papo de negócios; Oficina por celular; Dicas; Ebooks; Jogos; Minicursos; Podcasts; Quizzes; e Vídeos. Estão divididas entre as seguintes temáticas: Cooperação; Empreendedorismo; Finanças; Inovação; Leis e normas; Mercado e Vendas; Organização; Pessoas e Planejamento.

Soluções são variadas e ajudam quem quer ter sucesso com o próprio negócio

“O portal leva conteúdo de qualidade a todos aqueles que querem empreender, otimizar o tempo livre e ter praticidade”, afirma Lígia Oizumi, analista técnica do Sebrae em Mato Grosso do Sul. “Lembramos que é sempre bom aliar as soluções a distância com capacitações presenciais disponíveis. A dedicação aos estudos, o planejamento e a iniciativa são peças-chave para a formulação de um negócio sólido”, conclui.

Do total do material disponível, 95 são exclusivos para quem já possui CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Para ter acesso, basta se cadastrar gratuitamente pelo Portal, que abriga ainda outras vantagens como: recomendação de cursos de acordo com o perfil do empreendedor; diagnóstico empresarial online; e “Fale com um Especialista”, opção que possibilita tirar dúvidas sobre o próprio negócio.

