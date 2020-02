Sebrae-MS e FIEMS lançam programa "Acelera 2020" para microempresas

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen - Foto: A Crítica

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, acompanhado do superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, e das federações que representam o setor produtivo de Mato Grosso do Sul estão lançando agora pela manhã o SEBRAE 2020 ACELERANDO NEGÓCIOS, uma série de iniciativas criadas pela instituição para a construção de um novo ambiente de negócios para o Estado.

Na solenidade serão assinados termos, lançamento de programas e soluções para o atual momento econômico, além de testar as novas ferramentas digitais gratuitas disponíveis para os empreendedores e interessados em abrir um negócio.

A cerimônia inclui a assinatura do termo de compromisso da Lei da Liberdade Econômica, com a presença de prefeitos e autoridades do Governo do Estado e Assembleia Legislativa de MS; o lançamento do programa Acelera 2020, que irá selecionar 2.020 empresas de MS para resultados impactantes, com o acompanhamento intensivo do Sebrae; o lançamento da Escola de Negócios e Gestão para profissional liberal; mostra e orientações com técnicos das soluções digitais criadas pelo Sebrae: Radar, Simulador de Negócios e App do MEI e o Programa de Crédito Orientado.

O diretor de Operações do Sebrae-MS, Tito Estanqueiro participou ao vivo pelo telefone do programa Giro Estadual de Notícias nesta segunda-feira (10).

"A idéia do programa é melhorar competitividade das pequenas empresas. Será lançado um site para que as empresas se cadastrem e a partir daí recebam conteúdos, orientações de nossos consultores, acesso ao crédito e etc, como uma forma de que a empresa produza mais para se tornar ainda mais competitivo nesse mercado que muda o tempo inteiro", explica.

