Sebrae fez 144 mil atendimentos empresariais no MS em 2016

Em 2016, o Sebrae realizou em Mato Grosso do Sul mais de 144 mil atendimentos a 32.574 empresas, superando em 48% a meta prevista. Foram quase 100 mil horas de consultoria e 933 palestras para capacitar e auxiliar empreendedores a abrir e melhorar o próprio negócio.

Entre 658 cursos, 567 oficinas e mais de 66 mil horas de orientações, a entidade de apoio aos pequenos negócios ofereceu soluções para vários perfis de empresas. Do total de atendimentos, 48% foi direcionado a empresas, incluindo produtores rurais, e 52% a pessoas interessadas em abrir um negócio próprio.

O setor mais atendido foi o do comércio, com mais de 46% das empresas, seguido pelo ramo de serviços, com 36%. Mais da metade dos empreendedores atendidos tem um relacionamento de dois anos ou mais com o Sebrae.

Novas empresas

Mais de 13 mil Microempreendedores Individuais foram formalizados em 2016

No ano passado, 13.373 Microempreendedores Individuais foram formalizados e, só em Campo Grande, aconteceram mais de 7.800 atendimentos presenciais a esse perfil. A palestra coletiva de orientação "Como se tornar um MEI", que precede a formalização, foi realizada 283 vezes, totalizando 4.809 participantes.

A Semana do MEI, evento nacional que ocorre uma vez por ano e orienta sobre esse público sobre gestão empresarial, aconteceu em 22 cidades de Mato Grosso do Sul. "O MEI continua sendo o porte empresarial que mais procura o Sebrae, seja para legalizar ou para fazer a gestão da empresa. Tivemos uma parceria fundamental no atendimento que foram as Salas do Empreendedor para conseguirmos levar orientação a lugares que antes o Sebrae não estava presente", explica a gestora estadual Renata Maia. No ano passado, 31 salas estavam em funcionamento e três receberam totens de autoatendimento do Sebrae para ajudar nos processos.

Já o Nascer Bem, um conjunto de soluções voltadas a potencial empresários ou negócios com até dois anos de funcionamento, atendeu mais de sete mil participantes e realizou 810 horas de consultoria. "Com o projeto, o empreendedor pode se preparar para começar sua empresa, determinando a viabilidade da ideia e como estruturá-la e gerenciá-la", avalia Renata. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em janeiro de 2016 mostrou que o índice de sobrevivência das empresas que fizeram o planejamento com a ajuda do programa é de 94,6%.

Geração de negócios

As rodadas de negócios promovem parcerias e colocam empresas em contato com clientes

As rodadas de negócios promovidas pelo Sebrae auxiliam o empresário a ampliar seu leque de fornecedores e coloca empresas em contato com clientes que precisam dos seus serviços. "O encontro promove parcerias entre grandes, médias e os pequenos empreendimentos, ajuda no desenvolvimento de networking e gera um volume de negócios importante para a economia", esclarece a técnica do setor de Competitividade Empresarial, Tetis Maria Gonçalves.

No ano passado, foram realizadas mais de 20 rodadas de negócio em Mato Grosso do Sul, que geraram mais de R$ 154 milhões em expectativas de negócios.

