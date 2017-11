Se Previdência passar, Bolsa pode ir a 80 mil pontos, diz estrategista da XP

O estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido, falou nesta quinta-feira, 23, sobre a reforma da Previdência, afirmando que, se a PEC for aprovada na Câmara ainda neste ano, o Ibovespa pode subir a 80 mil pontos. Caso a aprovação aconteça mesmo será um verdadeiro rali de fim de ano, porque ele entende que essa possibilidade sequer está precificada agora. Caso estivesse, o Ibovespa estaria marcando 77 mil pontos hoje, segundo o estrategista.

Plácido entende que o investidor não está apostando seu dinheiro na aprovação da reforma da Previdência por pura cautela. "O mercado é como 'gato escaldado'. Em maio, estava tudo andando bem, rumo à aprovação. Veio a delação (e a divulgação de áudios do empresário Joesley Batista comprometendo o presidente Michel Temer) e aconteceu o que aconteceu", disse. "Então, se aprovação vier, é lucro", afirmou.

O estrategista-chefe da XP argumentou que ainda há um grande grau de incerteza sobre a aprovação ou não das mudanças e quanto "desidratada" será a proposta. Ele argumentou, entretanto, que o mais importante é observar que hoje existe, sim, uma discussão sobre a reforma. "Só o fato de eles (os parlamentares) terem ido lá (no jantar oferecido no Palácio do Alvorada nesta quarta-feira) para ouvir os economistas sobre a necessidade da reforma já é bom. Isso significa que eles estão ouvindo, o que gera um viés positivo", avaliou.