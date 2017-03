Se demanda continuar forte, política monetária deverá agir mais rápido, diz BoE

A decisão de manter os juros na Inglaterra foi tomada por 8 membros do comitê de política monetária, mas houve uma dissidente. Kristin Forbes defendeu uma alta de 0,25 ponto porcentual, para 0,50%, dizendo que uma política mais restritiva era necessária para manter a inflação sob controle.

O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu nesta quinta-feira manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 0,25%, bem como o volume do programa de compras de bônus soberanos em 435 bilhões de libras. A decisão de continuar com o programa foi unânime.

O BoE manteve sua principal taxa de juros em meio à diretrizes dos executivos, que disseram que a incerteza em torno das perspectivas do Reino Unido enquanto se prepara para a negociação de saída da União Europeia justificava manter a política em espera até mesmo enquanto uma queda libra for o combustível de uma inflação mais acelerada.

Contudo, a ata da reunião mostrou que as autoridades revelaram sinais de crescente desconforto na posição de "dinheiro fácil" do BoE. Kristin Forbes, que votou a favor de um aumento imediato da taxa de referência do BOE para 0,5%, disse que uma política mais restritiva era necessária para manter a inflação sob controle.

Outros indicaram que eles podem não estar muito atrás, desde que a economia se mantém. "Alguns membros notaram que levaria relativamente poucas notícias a mais sobre as perspectivas para a atividade ou a inflação para que considerem que uma redução mais imediata no apoio da política pode ser autorizada", apontou a ata.

Segundo a ata, se a demanda continuar forte, a política monetária deverá agir mais rápido do que o previsto e que é "apropriada uma modesta retirada de estímulos nas próximas previsões". Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários