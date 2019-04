SBF, dono da Centauro, capta R$ 772 milhões

O grupo SBF, dono da rede de lojas de artigos esportivos Centauro, conseguiu captar R$ 772,2 milhões na primeira abertura de capital da Bolsa paulista neste ano. Suas ações foram precificadas, na oferta pública inicial, a R$ 12,50 cada.

Essa não é a primeira vez que a dona da Centauro tenta listar suas ações. No início do ano passado, a companhia optou por adiar a operação após não chegar a um consenso com os investidores. A Centauro vai utilizar os recursos para abrir novas lojas, reformar as atuais e amortizar sua dívida. A captação também visa a reforçar o capital de giro e o investimento em diferentes canais de venda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.