São Paulo recebe etapa final de seleção do programa InovAtiva Brasil

A capital paulista recebe até a próxima segunda-feira (24) a última etapa do programa InovAtiva Brasil, que auxilia o crescimento de startups - empresas inovadoras, em estágio inicial. A ação é realizada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Nesta etapa do programa, chamada de Bootcamp Final InovAtiva Brasil, 133 startups selecionadas buscam chamar a atenção de investidores com seus negócios. Além de poder se apresentar a uma banca de investidores, os responsáveis pelas empresas selecionadas recebem capacitação, orientação de mentores e conexão com negócios inovadores.

A empresa eMercado, de Manaus, está entre as selecionadas. A startup presta o serviço de recomendar lugares para os consumidores encontrarem a melhor opção de compra. A ferramenta coleta preços em estabelecimentos cadastrados. O CEO da empresa, Flávio Carvalho, destaca que, com o crescimento do mundo digital, as pessoas procuram mais alternativas práticas e cômodas para fazer compras. “Temos a convicção que muito em breve as pessoas iriam escolher onde comprar com base em alguma ferramenta digital e queremos estar à frente disso”, disse.

As startups selecionadas, que terminarem todo o ciclo da InovAtiva Brasil, receberão um certificado e um selo digital Startup Acelerada, que pode ser usado na divulgação da empresa. Elas também poderão ter benefícios em outros programas públicos e privados de fomento à startups.

