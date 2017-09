Santos leva dois ativos a leilão na B3 com lance inicial de R$ 140 milhões

O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, esteve nesta quinta-feira, 21, na B3, em São Paulo, para apresentar a investidores dois ativos municipais que vão a leilão em 31 outubro, um deles na zona portuária. Juntos, os dois terrenos têm avaliação de lance inicial de R$ 140 milhões.

O terreno da zona do Porto, no Distrito Industrial da Alemoa, é um dos que será leiloado. A área conta com 29.716,15 m2, e será beneficiada pela construção de um píer privado para atracação de navios e pela aprovação da lei municipal específica, a 931/2016, que permite a instalação de dutos interligando a área ao cais e a terminais de granéis líquidos ou sólidos.

O terreno fica a 1 km do polígono do Porto de Santos, o maior da América Latina, responsável pela movimentação de 28,5% da balança comercial brasileira, e ao lado da via Anchieta e próximo à via férrea.

O segundo ativo fica no bairro Jabaquara, tem 11.684,63 m2, e fica em zona mista, permitindo desde a construção de conjunto habitacional a entreposto.

As áreas são da Prodesan (empresa de economia mista, que tem ações majoritariamente da Prefeitura de Santos).

