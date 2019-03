Santos Cruz: 'É preciso confiar no Parlamento durante tramitação da reforma'

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 15, que é preciso confiar nos parlamentares durante a tramitação da reforma da Previdência. Questionado sobre a proposta dos militares, encaminhada esta semana pelo Ministério da Defesa ao Ministério da Economia, ser mais branda, o ministro ressaltou que o conteúdo ainda vai passar pelo crivo da equipe econômica e por um aperfeiçoamento no Congresso.

"É uma questão de confiança no Parlamento. Assim como queremos confiança no governo, temos que depositar confiança nos parlamentares", disse o ministro após o resultado do leilão de 12 aeroportos realizado nesta sexta. Assim como a reforma do sistema geral e dos servidores públicos, o projeto dos militares, ressaltou Santos Cruz, também "vai passar pelo crivo da equipe econômica e aperfeiçoamento da legislação por conta da Câmara e do Senado". Para ele, esse "é o processo normal".

Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelou na quinta-feira, a proposta entregue pelo Ministério da Defesa inclui uma reestruturação na carreira dos militares, com aumento de benefícios, que representaria um custo extra em torno de R$ 10 bilhões nos primeiros dez anos.

O ministro justificou o envio da proposta dos militares separadamente da reforma geral por tocar em um conjunto de leis "completamente diferente" dos sistema previdenciário dos civis.