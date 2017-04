A hidrelétrica de Santo Antonio, em Rondônia, pode receber uma oferta vinculante até abril, disse ontem o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr. A Eletrobras e as outras sócias da usina (Odebrecht, Cemig e SAAG Investimentos, da Andrade Gutierrez, além do Caixa FIP Amazônia Energia) estão negociando com investidores o ativo, que recebeu quase R$ 21 bilhões em investimentos.

