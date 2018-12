Santo Antônio Energia assina reperfilamento de dívida com BNDES e bancos

A Santo Antônio Energia assinou os contratos relativos ao reperfilamento de sua dívida com o Finem, programa de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em fato relevante, a companhia afirma que o instrumento se ajusta à sua real capacidade de pagamento. O contrato foi fechado também com os bancos repassadores do crédito.

Segundo a Santo Antônio Energia, essa renegociação melhora sua liquidez e dá condições para suportar os impactos da flutuação do risco hidrológico. "Não obstante, a companhia ainda espera para o próximo ano uma solução regulatória estrutural para o GSF que possa trazer a normalidade aos geradores hidráulicos", diz o fato relevante.

Por conta do acordo, foram liberados os recursos mantidos em garantia para pagamento da dívida, no valor de R$ 280 milhões. Não foram divulgados detalhes das condições acertadas na renegociação dos débitos.