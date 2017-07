Santander: lucro líquido no Brasil foi de 689 milhões de euros no 2º trimestre

O lucro líquido do Santander Brasil foi de 689 milhões de euros no segundo trimestre do ano, informou instituição na manhã desta sexta-feira, 28. O resultado significa uma queda de 3,4% na comparação com os três primeiros meses do ano e uma alta de 1,9% quando se retira a variação cambial do período. Deste volume, o lucro atribuído à controladora foi de 610 milhões de euros, o equivalente a um recuo de 3,8% ante o primeiro trimestre e elevação de 1,5% se for descontada a variação cambial.

No primeiro semestre do ano, o Santander Brasil registrou um lucro de 1,402 bilhão de euros, o que equivale a uma elevação de 59,3% na comparação com igual período do ano passado ou de 32,9% se retirado o impacto do câmbio. O lucro líquido que é atribuível à controladora espanhola ficou em 1,244 bilhão de euros, alta de 57,9% e de 31,7% (sem câmbio).

