Santander, Itaú e Bradesco pagarão R$ 660 milhões à prefeitura de São Paulo

Os bancos Santander, Itaú e Bradesco se comprometeram a pagar à vista dívidas no valor de R$ 660 milhões à prefeitura de São Paulo até o final deste ano. De acordo com a Câmara Municipal de São Paulo, o compromisso foi assumido nesta quinta-feira (26) por representantes dos três bancos durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grandes Devedores.



Para quitar a dívida, os bancos aderiram ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) da prefeitura, que dá descontos aos devedores. No caso do Santander, a dívida de R$ 454 milhões passou a ser R$ 279 milhões.

O Bradesco, devedor de R$ 191 milhões, vai pagar R$ 90,3 milhões. A quantia, no entanto, pode ser maior. “Estamos pedindo que a prefeitura estenda o prazo do PPI para quem estiver tentando o desmembramento das ações. Se ocorrer, vamos analisar e poderemos pagar os R$ 18 milhões restantes para quitar toda a dívida”, disse à CPI o diretor da instituição, Clayton Camacho.

O Itaú, que tem dívida de R$ 570 milhões, fez a adesão ao PPI e irá pagar R$ 290 milhões como parte do débito. Procurado, o banco ainda não se manifestou.

O Santader confirmou o acordo. “O Santander confirma que aderiu ao PPI do município de São Paulo e pagará o montante de R$ 279 milhões”, disse em nota. O Bradesco informou que não iria se manifestar.