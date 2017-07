Santander antecipa corte de juros de linhas de crédito à pessoa física

O Santander anunciou a redução de juros de suas principais linhas de crédito à pessoa física, antecipando-se à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que acontece esta semana e pode marcar a queda da Selic para apenas um dígito. As novas taxas, conforme comunicado do banco à imprensa, entram em vigor nesta quinta-feira, 27, nas agências e demais canais de relacionamento da instituição.

A taxa mínima do crédito pessoal cairá de 1,89% para 1,79% ao mês, enquanto o juro mínimo do cheque especial será reduzido de 2,39% para 2,29% ao mês. Já a taxa mínima de financiamento de veículos passará de 1,25% para 1,20% ao mês.

"Neste momento, em que vemos os primeiros sinais de retomada do crescimento, o banco precisa cumprir seu papel como agente indutor do desenvolvimento econômico, e uma oferta competitiva é parte deste compromisso", destaca Eduardo Jurcevic, superintendente executivo de Produtos de Crédito à Pessoa Física do Santander, em nota.

