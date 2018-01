Santander abre 350 vagas para gerentes em todo o Brasil

Banco continua expansão do segmento Negócios & Empresas e contrata gerentes de relacionamento em vários Estados - Foto: Startup

O Santander segue com seu plano de expansão no segmento de pequenas e médias empresas e inicia mais um processo seletivo para a contratação de 350 profissionais para os cargos de Gerente de Relacionamento Empresas I, II e III. As vagas estão distribuídas nos Estados da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Brasília, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Pará, Amapá, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“No início de 2017, já contratamos 350 gerentes. Esses profissionais contribuíram para a abertura de 15 mil contas correntes empresariais e 10 mil novos clientes Getnet”, afirma Ede Viani, diretor de Empresas, Governos & Instituições e Agronegócios no Banco Santander Brasil. “Esse engajamento impulsionou nosso avanço no segmento e, como consequência, abrimos as novas vagas.” A área de negócio também se planeja neste ano para abrir vagas para Gerente de Relacionamento Digital, aumentando o modelo de atendimento no qual o relacionamento do cliente e gerente exclusivo seja remoto por meio de canais digitais.

O perfil de profissional buscado pela instituição financeira é de pessoas empreendedoras, com paixão pelo trabalho, garra, forte orientação ao cliente e capacidade de entrega de resultados. Os talentos podem ter experiências tanto em instituições financeiras quanto em outros mercados, que atuem em vendas consultivas e que prezem pelo atendimento qualificado. “Assim podemos cada vez mais construir uma cultura diversa, somar novos conhecimentos e experiências”, destaca Viani.

É necessário ter a Certificação Profissional ANBIMA Série 10 (CPA 10). Porém, os candidatos aprovados no processo que ainda não tiverem a qualificação poderão fazer o curso gratuitamente pela Universia (www.universia.com.br).

Para participar do processo seletivo, o interessado deve cadastrar o currículo no canal “Trabalhe Conosco” no site do Banco (www.santander.com.br). Funcionários Santander também podem concorrer às vagas.

Bolsas para universitários

Também confiando na retomada da economia e que as empresas de pequeno e médio porte são a mola propulsora deste movimento, o Santander abrirá 1,2 mil oportunidades de estágio em pequenas e médias empresas clientes do Banco. O Programa Universitário – Empresas teve início em 2015 e é uma iniciativa do segmento Negócios & Empresas em parceria com o Santander Universidades. Tem por objetivo aproximar as companhias-clientes aos grandes centros de ensino e de pesquisa tecnológica do Brasil, além de apoiar a formação prática dos universitários por meio de sua preparação para o mercado de trabalho. Em 2017, 1,1 mil universitários foram contemplados.

As pequenas e médias empresas clientes do Banco que desejam ter um estagiário podem sinalizar seu interesse no site do Santander Negócios & Empresas (www.santandernegocioseempresas.com.br), na aba Construindo Equipes > Programa Universitário-Empresas, onde também encontrarão as regras de elegibilidade para a inscrição. Já os universitários interessados, que podem ser de qualquer curso e região do País, deverão consultar as vagas e se candidatar no aplicativo Santander Universitário, disponível em IOS e Android, a partir de 22 de janeiro.

A bolsa de estágio terá duração de quatro meses, com carga horária de quatro horas diárias e o auxílio-mensal é de R$ 882,00.

O Santander Negócios & Empresas é responsável pelo relacionamento com clientes pessoa jurídica de micro, pequeno e médio porte, que, nos 20 países onde o Banco atua, somam mais de quatro milhões de empresas. No Brasil, a carteira de crédito do segmento encerrou setembro com cerca de R$ 33 bilhões.