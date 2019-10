Saneamento: presidente da Comissão dá início à votação do relatório

O presidente da comissão especial de Saneamento, Evair de Melo (PP-ES), deu início ao processo de votação do relatório do deputado Geninho Zuliani (DEM-SP). Agora, as lideranças estão na fase de encaminhamento de voto das bancadas.

Segundo Evair, foram apresentados 11 requerimentos de destaque - sete de bancada e quatro individuais - que serão analisados depois da votação do relatório.

Antes, a presidência da mesa enfrentou uma série de questões de ordem apresentadas pelos deputados de oposição, que criticam o relatório de Geninho.

Depois da comissão, o texto precisará passar pelo plenário. A pauta do saneamento foi eleita como uma das prioridades do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Como o texto de Geninho faz alterações no projeto aprovado pelo Senado em junho, sendo ele avalizado pela Câmara, a proposta do novo marco precisará ser novamente analisada pelos senadores.