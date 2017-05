Saldo positivo de geração de vagas em abril se concentrou no Centro-Sul do País

O saldo positivo de 59.856 vagas de emprego formal em abril se concentrou no Centro-Sul do País, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A Região Sudeste registrou a abertura de 46.039 postos de trabalho no mês passado, seguido pelo Centro-Oeste, com 10.538 vagas criadas.

Na Região Sul, houve um saldo positivo de 5.537 empregos.

Já na Região Norte, houve um fechamento de 1.139 vagas em abril, enquanto no Nordeste o saldo foi negativo em 1.119 vagas.

Estados

Dentre os Estados, São Paulo liderou a criação de empregos no mês, com 30.227 vagas, seguido por Minas Gerais (14.818), Bahia (7.192), Goiás (7.170) e Paraná (6.742).

Já Alagoas perdeu 4.008 postos de trabalho e foi a Unidade da Federação com maior fechamento de vagas, seguido por Rio Grande do Sul (3.044) e Rio de Janeiro (2.554).

