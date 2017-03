Saldo negativo de emprego formal é o menor para o mês desde 2015

O saldo negativo de emprego formal de 40.864 observado em janeiro é o menor para o mês desde janeiro de 2015, quando 81.774 vagas foram fechadas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgado nesta sexta-feira, 3. Em janeiro do ano passado, 99.694 postos foram fechados.

No acumulado dos últimos 12 meses até janeiro, o País registrou o fechamento de 1.280.863 vagas formais, de acordo com os dados ajustados. Entre fevereiro do ano passado e janeiro deste ano, foram registradas 14.748.594 contratações e 16.029.457 demissões.

Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

