Saldo de trabalhadores com jornada intermitente é positivo em 7.849 em novembro

Quase 8 mil vagas de trabalho intermitente foram criadas no mês passado. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam que novembro terminou com a criação líquida de 7.849 empregos com contrato intermitente e abertura de outras 1.734 vagas pelo sistema de jornada parcial. As duas novas modalidades foram criadas pela reforma trabalhista.

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, o emprego intermitente registrou criação total de 10.446 postos ao mesmo tempo em que houve fechamento de 2.597 vagas. Por setor, os serviços lideraram com folga no mês e registraram saldo positivo de 2.765 empregos intermitentes. Em seguida, aparecem o comércio (2.722 empregos), construção civil (1.552 empregos) e a indústria da transformação (774 empregos).

Já as contratações de trabalhadores em regime de tempo parcial tiveram saldo positivo de 1.734, gerado pelas 5.498 contratações totais e 3.764 desligamentos. Os maiores saldos foram registrados em São Paulo (414 vagas), Ceará (306) e Pernambuco (258).

O Caged informou ainda que houve 13.532 desligamentos por acordo no mês de novembro.